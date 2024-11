EQS-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VALUE-HOLDINGS AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Der Vorstand der Value-Holdings AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Erhöhung des Gezeichneten Kapitals durchzuführen. Auf Grundlage der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 31.08.2021 wird das Grundkapital der Gesellschaft von 6.026.982,00 Euro um 602.697,00 Euro auf 6.629.679 Euro durch Ausgabe von 200.899 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht. Der Ausgabebetrag für die auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 3,00 Euro je Aktie beträgt 6,54 Euro. Die Ausgabe der Aktien erfolgt damit wie in der Ermächtigung vorgesehen zu einem den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitenden Ausgabebetrag. Der Value-Holdings AG ist durch die Kapitalerhöhung ein Bruttobetrag von 1.313.879,46 Euro zugeflossen. Die neuen Mittel sollen für den Ausbau der Gesellschaft und insbesondere für die Vergrößerung des Portfolios verwendet werden. Die Value-Holdings AG investiert in deutsche Value-Unternehmen, überwiegend im Bereich der Small- und MidCaps. Es ist vorgesehen, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Value-Holdings AG im Freiverkehrssegment "m:access" der Börse München einzubeziehen. Das von der Börse München im Jahr 2005 geschaffene Marktsegment "m:access" ist eine Börse für den Mittelstand. Die Emittenten unterwerfen sich in diesem Segment strengen Einbeziehungsvoraussetzungen und Folgepflichten, wodurch eine deutlich höhere Transparenz als im normalen Freiverkehr gewährleistet wird. Kontakt: Value-Holdings AG Georg Geiger, Vorstand Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg Tel. 0821-575394 Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG, die Value-Holdings International AG und die NABAG AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen.



Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.



