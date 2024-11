Die mögliche Streichung von Subventionen für Elektrofahrzeuge durch den künftigen US-Präsidenten Donald Trump könnte überraschenderweise positive Auswirkungen auf Tesla haben. Während die gesamte Elektroautobranche in den USA zunächst einen Rückschlag befürchtet, sehen Experten für den Marktführer Tesla langfristige Vorteile. Die Abschaffung der Steuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug würde zwar auch Tesla treffen, jedoch deutlich weniger als seine Konkurrenten.

Wettbewerbsvorteil durch Kosteneffizienz

Teslas etablierte Position und Kosteneffizienz könnten dem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Ohne staatliche Förderung wären viele Wettbewerber nicht in der Lage, preislich mit Tesla zu konkurrieren. Analysten sehen darin eine Chance für Tesla, seine Marktführerschaft weiter auszubauen. Gleichzeitig könnte die Abschaffung der Subventionen den Eintritt chinesischer Konkurrenten in den US-Markt erschweren, was Teslas Position zusätzlich stärken würde.

