Xiaomi verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 30,5 Prozent auf 92,51 Milliarden Yuan, womit die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Der Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf etwa 5,4 Milliarden Yuan. Besonders hervorzuheben ist das florierende Smartphone-Geschäft, das ein Wachstum von 14 Prozent verzeichnete und weiterhin den Löwenanteil des Umsatzes ausmacht. Auch das IoT-Segment konnte mit einem Zuwachs von 26 Prozent überzeugen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer erreichte mit 685,8 Millionen einen neuen Höchststand.

Elektrofahrzeuge als Wachstumsmotor

Ein besonderer Lichtblick ist Xiaomis Engagement im Bereich Elektrofahrzeuge. Mit der SU7-Serie wurden im dritten Quartal 39.790 Fahrzeuge ausgeliefert, was zu einem Gesamtumsatz von 9,5 Milliarden Yuan in diesem Segment führte - ein Anstieg von 52,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch im Aktienkurs wider, der in Hongkong zeitweise um 2,9 Prozent zulegte. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität zeigt Xiaomi damit seine Fähigkeit, in zukunftsträchtigen Bereichen Fuß zu fassen und Wachstum zu generieren.

