Novo Nordisk, der dänische Pharmariese, hat sein bahnbrechendes Medikament zur Gewichtsreduktion, Wegovy, nun auch in China eingeführt. Der Markteintritt erfolgt zu einem überraschend günstigen Preis von etwa 193 US-Dollar für einen Monatsvorrat der Anfangsdosis, was deutlich unter dem US-Listenpreis von 1.350 Dollar liegt. Diese Strategie könnte dem Unternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil auf dem chinesischen Markt verschaffen, wo schätzungsweise 180 Millionen Erwachsene an Adipositas leiden.

Wachstumspotenzial trotz Herausforderungen

Obwohl Wegovy nicht von Chinas nationalem Krankenversicherungsprogramm abgedeckt wird, zielt Novo Nordisk zunächst auf Selbstzahler ab. Die Markteinführung erfolgt in einem Umfeld, in dem mehr als die Hälfte der erwachsenen chinesischen Bevölkerung als übergewichtig oder fettleibig gilt. Trotz des jüngsten Kursdrucks an der Börse bietet der chinesische Markt erhebliches Wachstumspotenzial für Novo Nordisk, insbesondere angesichts des Erfolgs von Wegovy in anderen Märkten, wo die Umsätze im dritten Quartal um 79 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar stiegen.

