Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Verluste an der NASDAQ, mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 412,92 USD. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie weiterhin in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 468,33 USD, das am 6. Juli 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 498,33 USD.

KI-Innovationen im Fokus

Microsoft setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, um seine Marktposition zu stärken. In Zusammenarbeit mit TeamViewer wurden neue KI-basierte Funktionen für den IT-Support entwickelt, die in Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot und Azure OpenAI Service integriert werden. Diese Innovationen versprechen schnelleren, intelligenteren und proaktiveren Support für Unternehmen und unterstreichen Microsofts Engagement im Bereich der KI-Technologien.

