Die RWE-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil, mit einem Kursrückgang von 1,8 Prozent auf 31,33 EUR im XETRA-Handel. Trotz dieser Schwankungen bleibt das Interesse der Anleger hoch, was sich in einem Handelsvolumen von über 750.000 Aktien widerspiegelt. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 35 Prozent andeutet. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit 46,10 EUR und signalisieren damit weiteres Wachstumspotenzial.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,09 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen jedoch einen Rückgang beim Gewinn je Aktie auf 1,56 EUR, verglichen mit 2,44 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete eine Abschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Trotz dieser Herausforderungen erwarten Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie, was das anhaltende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung von RWE unterstreicht.

