Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Zu Beginn der Börsensitzung startete der Anteilsschein bei 122,65 EUR, fiel jedoch im Laufe des Vormittags auf 120,90 EUR, was einem Minus von 1,7 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 54.000 Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt das von Analysten prognostizierte durchschnittliche Kursziel bei 142,80 EUR, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Dividendenerwartungen und Jahresausblick

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,05 EUR je Beiersdorf-Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Der Gewinn pro Aktie wird für 2024 auf 4,30 EUR geschätzt. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz ist für den 26. Februar 2025 geplant. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen diese Prognosen, dass Anleger weiterhin optimistisch in die Zukunft des Unternehmens blicken können.

Anzeige