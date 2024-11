Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Dienstag einen Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines Jahreshochs von 122,00 EUR im November 2024 fiel der Kurs auf 116,35 EUR, was einem Minus von 1,7 Prozent entspricht. Analysten bewerten die Aktie jedoch weiterhin positiv mit einem durchschnittlichen Kursziel von 126,14 EUR, was auf mögliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,23 EUR pro Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 EUR entspricht. Zudem wird für 2024 ein Gewinn je Aktie von 11,14 EUR erwartet. Diese positiven Prognosen stehen im Kontrast zum aktuellen Kursrückgang und könnten Anleger ermutigen, die langfristigen Perspektiven des Unternehmens zu berücksichtigen.

