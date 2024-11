Die BP-Aktie verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von 1,1% auf 3,83 GBP an der Londoner Börse. Trotz des am 29. Oktober angekündigten Aktienrückkaufprogramms konnte sich der Kurs nicht stabilisieren. Das Unternehmen gab bekannt, am 19. November insgesamt 4,6 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 383,41 Pence pro Aktie zurückgekauft zu haben. Dies ist Teil eines größeren Rückkaufprogramms, das BP im Oktober initiierte.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel für die BP-Aktie bei 5,18 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,306 USD je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber den 0,220 GBP des Vorjahres darstellen würde. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 11. Februar 2025 erwartet, wobei Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,609 USD je Aktie vorhersagen.

