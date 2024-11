Die Roche-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang und fiel um 1,5 Prozent auf 249,60 CHF. Trotz eines Starts bei 255,30 CHF konnte sich das Papier nicht behaupten und markierte ein Tagestief von 248,80 CHF. Mit einem Handelsvolumen von 438.463 Aktien zeigte sich eine rege Aktivität am Markt. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, das am 02.09.2024 erreicht wurde, beträgt derzeit 15,46 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Experten für die Zukunft der Roche-Aktie zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 271,88 CHF taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 9,82 CHF, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gewinnerwartung pro Aktie für 2024 liegt bei 18,49 CHF. Anleger richten ihren Blick nun auf die Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse, die für den 30.01.2025 erwartet werden.

