Canaan, ein führender Anbieter von High-Performance-Computing-Lösungen, verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beachtlichen Umsatzanstieg von 120,9% im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem Gesamtumsatz von 73,6 Millionen US-Dollar übertraf das Unternehmen die vorherige Prognose von 73 Millionen US-Dollar. Trotz dieses Wachstums verbuchte Canaan einen Nettoverlust von 75,6 Millionen US-Dollar, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 80,1 Millionen US-Dollar darstellt.

Ausblick und strategische Entwicklungen

Für das vierte Quartal 2024 prognostiziert Canaan einen Gesamtumsatz von etwa 80 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt weiterhin auf strategische Partnerschaften und Expansionen, wie die kürzlich abgeschlossenen Vereinbarungen mit CleanSpark und HIVE für die Lieferung von Avalon-Minern zeigen. Zudem plant Canaan, seine Präsenz in Nordamerika durch Investitionen in digitale Mining-Standorte und -Ausrüstung zu stärken, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Kryptowährungsmarktes unterstreicht.

