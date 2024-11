Die Airbus-Aktie zeigte am Mittwoch eine volatile Entwicklung an der Börse. Trotz eines beeindruckenden Gewinnanstiegs pro Aktie von 1,02 EUR auf 1,24 EUR im letzten Quartal und eines Umsatzwachstums von 5,32% auf 15,69 Milliarden EUR, konnte sich der Aktienkurs nicht stabilisieren. Er schwankte zwischen 136,32 EUR und 139,72 EUR, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt.

Analysten bleiben optimistisch

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 5,12 EUR und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 160,89 EUR. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Zudem erwartet man eine Erhöhung der Dividende auf 2,13 EUR pro Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 13. Februar 2025 geplant sind, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben und möglicherweise die Kursentwicklung beeinflussen.

