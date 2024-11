EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

Enapter AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2024 an, da sich Umsätze teilweise nach 2025 verschieben



20.11.2024 / 18:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Enapter AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2024 an, da sich Umsätze teilweise nach 2025 verschieben Hamburg, 20. November 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einem Umsatz zwischen 22 bis 24 Mio. Euro bei unverändertem EBITDA von -7 bis -8 Mio. Euro. Der Prognose liegt ein Auftragsbestand von derzeit rund 50 Mio. EUR zugrunde, der zu Umsätzen in 2024 und 2025 in entsprechender Höhe führen wird. Bedingt durch Verzögerungen in der Produktion von Multicore-Elektrolyseuren der Nexus-Klasse sowie durch Verschiebungen von Kundenprojekten werden wesentliche Teile der Umsätze in 2025 realisiert, so dass die erwartete Umsatzprognose für 2024 von 34 Mio. Euro entsprechend anzupassen war. Veröffentlicht von Gerrit Kaufhold

Vorstand



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil Weiterhin ist der Wachstumspfad der Enapter AG insbesondere im Bereich der Elektrolyseure mit einer Leistung von 1 MW intakt. Unter anderem untermauern die bereits gemeldeten Aufträge rund um die Hydrogen-Valley-Initiative in Italien das kontinuierliche Wachstum in diesem Segment. Gleichzeitig registriert die Gesellschaft eine kontinuierliche Steigerung der Nachfrage nach industriellen Großanlagen zur Wasserstoffproduktion in den USA. Aktuell beträgt der Auftragsbestand rund 50 Mio. Euro. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "2024 war ein Jahr weitreichender strategischer Weichenstellungen, die unser zukünftiges Wachstum prägen werden. Gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner Wolong konnten wir vor kurzem unseren ersten in China produzierten Elektrolyseur der Megawattklasse präsentieren. Gleichzeitig nimmt das US-Geschäft immer mehr an Fahrt auf. Darüber hinaus haben wir mit der niederländischen Adsensys B.V. unsere erste Core-Partnerschaft geschlossen. Das Unternehmen wird auf Basis unserer zukunftsweisenden AEM-Technologie eigene Elektrolyseure bereits 2025 auf den Markt bringen. All das stimmt uns sehr zuversichtlich, dass in 2025 weitere Core-Partnerschaften abgeschlossen und umfangreiche Großaufträge in Asien, Europa und den USA realisiert werden können." Über Enapter Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei ca. 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/ Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

20.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com