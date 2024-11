Die Covestro-Aktie zeigte sich am Handelstag weitgehend stabil und notierte bei 57,30 EUR, nur marginal unter dem Tageshöchststand von 57,40 EUR. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR vom 21. Oktober 2024 liegt der aktuelle Kurs lediglich 2,09 Prozent niedriger, während sich der Abstand zum Jahrestief von 44,57 EUR auf beachtliche 28,74 Prozent beläuft. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie ausweisen - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,17 EUR je Aktie.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Eine bedeutende Entwicklung stellt die Reduzierung der Beteiligung durch Barclays PLC dar. Der Finanzkonzern hat seinen Anteil an Covestro auf 2,02 Prozent der Stimmrechte verringert, während die Beteiligung durch Finanzinstrumente 1,92 Prozent beträgt. Trotz dieser Anteilsveränderung bleiben Analysten optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 60,33 EUR an, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

