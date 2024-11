Die Auseinandersetzung um die Zukunft von Volkswagen erreicht einen kritischen Wendepunkt, während sich Arbeitnehmervertreter und Management auf eine entscheidende Verhandlungsrunde in der Volkswagen Arena vorbereiten. In einem unerwarteten Schritt hat die Gewerkschaft einen alternativen Sparplan vorgelegt, der vorsieht, die nächste Tariferhöhung von 5,1 Prozent temporär in einen Zukunftsfonds zu überführen. Dieser Vorschlag steht im direkten Kontrast zu den Forderungen des Managements nach einer zehnprozentigen Lohnkürzung und zielt darauf ab, Arbeitsplätze zu sichern und Werksschließungen zu verhindern.

Marktreaktion und Ausblick

Die anhaltenden Tarifverhandlungen haben bereits Spuren an der Börse hinterlassen, wo die VW-Aktie zuletzt auf 82,30 Euro zurückging. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und halten an einem durchschnittlichen Kursziel von 112,10 Euro fest. Der Ausgang der Verhandlungen könnte richtungsweisend für die weitere Entwicklung des Automobilherstellers sein, insbesondere im Hinblick auf die geplanten Kostensenkungen von 1,5 Milliarden Euro im Personalbereich.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 21. November liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...