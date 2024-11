Der Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Erwartungen der Analysten übertreffen. Mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,56 US-Dollar lag das Unternehmen deutlich über der Konsensschätzung von 1,47 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 2,14 Milliarden US-Dollar, was die positive Entwicklung unterstreicht. Dennoch reagierte der Aktienmarkt zunächst verhalten - im nachbörslichen Handel verzeichnete die Aktie einen Rückgang von etwa 5 Prozent, da einige Marktteilnehmer offenbar mit noch stärkeren Ergebnissen gerechnet hatten.

Optimistischer Ausblick und Aktiensplit angekündigt

Für das Gesamtjahr 2025 zeigt sich das Management zuversichtlich und hebt seine Prognose an. Der Umsatz soll nun zwischen 9,12 und 9,17 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Wachstum von 14 Prozent entspricht. Zusätzlich wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1 angekündigt, was die Attraktivität der Aktie für Kleinanleger steigern könnte. Diese Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen der Unternehmensführung in die weitere Geschäftsentwicklung.

Anzeige

Palo Alto Networks-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palo Alto Networks-Analyse vom 21. November liefert die Antwort:

Die neusten Palo Alto Networks-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palo Alto Networks-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palo Alto Networks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...