Die Aktie des Spezialpharma-Unternehmens Medios durchlebt derzeit eine besorgniserregende Talfahrt an der Börse. Der Kurs sackte am Donnerstag zeitweise um sieben Prozent ab und erreichte mit knapp unter 13 Euro den tiefsten Stand seit Dezember 2018. Diese Entwicklung ist besonders dramatisch im Vergleich zum Zwischenhoch von 18,50 Euro im Juli, was einem Wertverlust von etwa 30 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus im SDAX bereits auf mehr als 17 Prozent. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei die Tatsache, dass das Unternehmen sein Wachstum hauptsächlich durch Übernahmen generiert, während das organische Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Analysten sehen dennoch Potenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Marktbeobachter für die Zukunft optimistisch. Experten rechnen bereits im vierten Quartal mit einer Trendwende und prognostizieren für 2025 wieder ein deutliches Ergebniswachstum. Auch wenn das Kursziel nach unten korrigiert wurde, sehen Analysten mit einem neuen Ziel von 18 Euro noch erhebliches Aufwärtspotenzial von etwa 37 Prozent.

