Der US-Automobilhersteller Ford steht vor einem drastischen Umbruch in seinem europäischen Geschäft. Am Hauptstandort Köln, wo derzeit etwa 12.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, sollen bis Ende 2027 rund 2.900 Stellen wegfallen. Diese Entwicklung ist Teil eines größeren Transformationsprozesses, bei dem das Unternehmen trotz erheblicher Investitionen von knapp zwei Milliarden Euro in die Elektromobilität mit schwerwiegenden Herausforderungen kämpft. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der gleichzeitige Einbruch der Nachfrage nach E-Autos haben den Konzern in eine prekäre Situation gebracht.

Betriebsrat kündigt Widerstand an

Die Ankündigung des Stellenabbaus stößt auf heftigen Widerstand der Arbeitnehmervertreter, die auf bestehende Betriebsvereinbarungen verweisen. Der Standort Köln, der sich bereits in einer angespannten Situation befindet, wird durch diese Maßnahmen weiter geschwächt. Die Entwicklung spiegelt die allgemeine Krise in der Automobilindustrie wider, die durch den Wegfall staatlicher Förderungen und eine zurückhaltende Verbrauchernachfrage verstärkt wird.

