Die DHL Group verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur, während der Aktienkurs weiterhin unter Druck steht. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Logistikkonzern auf 5,001 Prozent der Stimmrechte erhöht, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Zusätzlich hält BlackRock Instrumente über weitere 0,21 Prozent, wodurch sich die Gesamtbeteiligung auf 5,21 Prozent beläuft. Der Aktienkurs zeigt sich dabei weiterhin schwach und notierte zuletzt bei 34,59 EUR, was einem Rückgang von 0,7 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Die jüngsten Quartalszahlen der DHL Group zeigen eine gemischte Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie, was unter dem Vorjahreswert von 0,68 EUR liegt. Der Umsatz konnte hingegen um 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden EUR gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie und prognostizieren eine stabile Dividende von 1,85 EUR.

