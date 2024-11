Der Anteil des Vermögensverwalters BlackRock an MTU Aero Engines hat sich merklich vergrößert. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält der amerikanische Finanzriese nun insgesamt 13,32 Prozent der Stimmrechte am Münchner Triebwerkshersteller. Dies entspricht einer Erhöhung der Position, wobei 13,27 Prozent auf Aktien und weitere 0,05 Prozent auf Finanzinstrumente entfallen. Die Schwellenüberschreitung erfolgte am 15. November 2024, wobei besonders die BlackRock Investment Management (UK) Limited mit einem Anteil von 8,11 Prozent hervortritt.

Aktuelle Kursentwicklung

Die MTU-Aktie zeigt sich derweil stabil im Handel und notiert aktuell bei 308,10 Euro. Während das 52-Wochen-Hoch bei 327,20 Euro liegt, wurde das Tief im vergangenen Dezember bei 173,60 Euro markiert. Analysten sehen weiteres Potenzial und haben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,20 Euro ausgerufen. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 2,63 Euro je Aktie erwartet.

