Die Microsoft-Aktie zeigt sich weiterhin als dominanter Bestandteil bedeutender Investmentportfolios, was durch die jüngsten strategischen Entwicklungen im KI-Bereich zusätzlich untermauert wird. Der Technologieriese hat seine Position im Markt durch neue Kooperationen weiter gefestigt. Besonders hervorzuheben ist die erweiterte Partnerschaft mit Nokia, die einen fünfjährigen Vertrag zur Ausstattung der Azure-Rechenzentren in über 30 Ländern umfasst. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Cloud-Infrastruktur deutlich zu verbessern. Parallel dazu wurde eine verstärkte Kooperation mit OPPO bekannt gegeben, bei der Microsofts KI-Technologien in das kommende ColorOS 15 integriert werden.

Institutionelle Investoren setzen auf Microsoft

Die anhaltende Attraktivität der Microsoft-Aktie spiegelt sich auch in den Portfolios großer institutioneller Anleger wider. Trotz eines teilweisen Verkaufs bleibt Microsoft beispielsweise die größte Position im Bill & Melinda Gates Foundation Trust mit einem beachtlichen Portfolioanteil von 27,64 Prozent, was einem Marktwert von etwa 12,46 Milliarden US-Dollar entspricht.

