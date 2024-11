Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen markanten Einbruch von über 10 Prozent und fiel auf ein Drei-Monats-Tief. Obwohl der Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen beachtlichen Umsatzanstieg von 16 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Euro erwirtschaftete, reagierte der Markt enttäuscht auf die Geschäftszahlen. Hauptgrund für die negative Kursreaktion waren die gestiegenen Vertriebs- und Verwaltungskosten, die zu einem unerwarteten Gewinnrückgang führten. Der Nettogewinn sank um 11 Prozent auf 181,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 12 Prozent auf 322,8 Millionen Euro zulegte.

Wachstumsperspektiven bleiben intakt

Trotz der aktuellen Gewinneinbußen zeigt sich das Kerngeschäft des Konzerns weiterhin robust. Das organische Wachstum in den deutschen und europäischen Märkten sowie die erfolgreiche Integration von See Tickets tragen zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Die Unternehmensführung hält an ihrer Prognose fest, die ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA im Vergleich zum Vorjahr vorsieht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz des jüngsten Rückschlags seit Jahresbeginn noch eine positive Performance von nahezu 30 Prozent aufweist.

CTS Eventim Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...