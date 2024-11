Die Beiersdorf-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung im XETRA-Handel. Der Titel startete bei 120,50 EUR in den Tag und bewegte sich im weiteren Verlauf zwischen einem Tageshoch von 120,85 EUR und einem Tagestief von 120,10 EUR. Mit einem Handelsvolumen von über 43.000 Aktien verdeutlichte der Wert eine moderate Marktaktivität. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 13. Mai 2024 erreicht wurde - aktuell fehlen dem Titel mehr als 22 Prozent bis zu dieser Marke.

Ausblick und Dividendenerwartung

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Dividendenausschüttung von 1,05 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,00 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 142,80 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR prognostiziert.

