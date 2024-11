Die ProSiebenSat1-Aktie zeigt sich am Donnerstag mit leicht positiver Tendenz im XETRA-Handel. Nach einem Handelsstart bei 4,77 EUR bewegte sich der Kurs in einer engen Spanne zwischen 4,70 EUR und 4,81 EUR. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei der Aktienkauf durch Aufsichtsrätin Dr. Katrin Burkhardt, die Wertpapiere im Gesamtwert von über 25.000 EUR zu einem Kurs von 4,79 EUR erwarb. Diese Transaktion könnte als Vertrauenssignal in die weitere Entwicklung des Medienkonzerns gewertet werden.

Analysteneinschätzung und Dividendenaussicht

Die Experten sehen für die ProSiebenSat1-Aktie weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial und ermitteln einen durchschnittlichen fairen Wert von 7,25 EUR je Aktie. Dies entspricht einem möglichen Kurszuwachs von mehr als 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,962 EUR, während die prognostizierte Dividende mit 0,164 EUR je Aktie deutlich über der Vorjahresausschüttung von 0,050 EUR liegen soll.

