In einer bedeutenden Entwicklung hat Berkshire Hathaway seinen Apple-Aktienbestand im letzten Quartal um etwa 25 Prozent verringert. Diese Entscheidung des Investmentgiganten erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple vor erheblichen Herausforderungen steht. Das Unternehmen ist weiterhin stark von der Hardwareproduktion in China und der Chiplieferung durch Taiwan Semiconductor abhängig, was in der aktuellen geopolitischen Lage Risiken birgt. Diese Verkaufsstrategie des bekannten Investors wird von Marktbeobachtern als mögliches Warnsignal interpretiert.

Technologische Neuausrichtung

Als Reaktion auf den wachsenden Konkurrenzdruck im KI-Sektor plant Apple eine umfassende Überarbeitung seines Sprachassistenten Siri. Das Unternehmen, das bisher bei KI-Technologien einen eher konservativen Ansatz verfolgte, strebt nun an, die Leistungsfähigkeit und Intuitivität von Siri deutlich zu steigern. Diese strategische Neuausrichtung könnte entscheidend sein, um im zunehmend KI-getriebenen Technologiemarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

