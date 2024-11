Der österreichische Motorrad- und Fahrradhersteller Pierer Mobility AG hat am Freitag entschieden auf Medienberichte reagiert und Spekulationen über einen möglichen Einstieg von Mark Mateschitz bei dem Unternehmen zurückgewiesen. In einer offiziellen Stellungnahme stellte das Unternehmen unmissverständlich klar, dass keinerlei Gespräche über eine potenzielle Beteiligung des Red-Bull-Erben an der Pierer Mobility oder deren Tochtergesellschaft KTM stattfinden oder stattgefunden haben. Die Klarstellung erfolgte als direkte Reaktion auf verschiedene Zeitungsmeldungen, die in den österreichischen Medien kursierten.

Börsennotierung und Unternehmensstruktur

Die Pierer Mobility AG, die sowohl an der Schweizer SIX als auch an der Wiener Börse gelistet ist, unterstrich mit dieser Richtigstellung ihre Transparenz gegenüber den Aktionären. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wels hat sich als bedeutender Player im Zweiradsektor etabliert und legt besonderen Wert auf klare Kommunikation mit dem Kapitalmarkt, um Fehlinformationen und daraus resultierende Marktverunsicherungen zu vermeiden.

