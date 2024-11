Der Chemiekonzern Covestro verzeichnet eine bedeutende Veränderung in seiner Aktionärsstruktur. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Leverkusener Unternehmen auf 5,22 Prozent der Stimmrechte erhöht, wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Die Gesamtbeteiligung, einschließlich Instrumenten, beläuft sich nun auf 6,35 Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem DAX-Konzern.

Positive Kursentwicklung im Handel

Die Covestro-Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg um 0,4 Prozent auf 57,28 Euro. Das Papier bewegt sich damit weiterhin in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 58,50 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Geschäftsperspektiven des Unternehmens wider.

