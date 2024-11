In einer bemerkenswerten Entwicklung hat Palantir-CEO Alex Karp in den vergangenen drei Monaten Aktien im Gesamtwert von 1,9 Milliarden US-Dollar veräußert. Allein in der letzten Woche wurden Anteilsscheine im Wert von 73,1 Millionen US-Dollar abgestoßen, was einer Gesamtmenge von über 1,1 Millionen Aktien entspricht. Diese massiven Verkäufe erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie sich in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 66,00 USD bewegt und seit ihrem Tiefstand von 15,67 USD Anfang des Jahres eine beeindruckende Wertsteigerung von über 74 Prozent verzeichnet hat.

Geschäftsentwicklung bleibt robust

Trotz der Anteilsverkäufe des CEOs zeigt sich das Unternehmen in einer starken Verfassung. Im letzten Quartal konnte Palantir einen Umsatzsprung von knapp 30 Prozent auf 725,52 Millionen USD verzeichnen. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 0,06 USD, was die positive operative Entwicklung unterstreicht. Allerdings mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht, da die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 136 für 2025 wenig Spielraum für Enttäuschungen lässt.

Anzeige

Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 22. November liefert die Antwort:

Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...