Die Nordex-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am heutigen Handelstag volatil, mit Kursschwankungen zwischen 11,21 und 11,56 EUR. Im Vergleich zum Jahreshöchststand von 15,77 EUR vom 14. Mai 2024 befindet sich die Aktie derzeit in einer herausfordernden Position, wobei ein Potenzial von rund 39 Prozent bis zum Erreichen dieses Hochs besteht. Bemerkenswert ist jedoch die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR, das im Januar 2024 markiert wurde. Der aktuelle Handelskurs liegt damit deutlich über diesem Tiefpunkt, was auf eine verbesserte Marktstimmung hindeutet.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotential

Die Experteneinschätzungen für die Nordex-Aktie fallen optimistisch aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 18,13 EUR. Diese positive Prognose wird durch die jüngsten Quartalsergebnisse gestützt, bei denen das Unternehmen ein positives EPS von 0,02 EUR verzeichnete - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 1,67 Milliarden EUR deuten die Analystenprognosen für 2024 auf eine fortsetzende positive Entwicklung hin.

