Amazon intensiviert seinen Vorstoß in den KI-Markt mit einer weiteren Investition von 4 Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen Anthropic. Diese strategische Entscheidung erhöht das Gesamtengagement auf beeindruckende 8 Milliarden US-Dollar, wobei Amazon trotz der erheblichen Finanzspritze als Minderheitsinvestor agiert. Die Partnerschaft geht über die reine Kapitalbeteiligung hinaus - Amazon Web Services (AWS) wird zum zentralen Technologiepartner für Anthropics KI-Infrastruktur ernannt, was die Position des Konzerns im hart umkämpften Markt für künstliche Intelligenz deutlich stärkt.

Energieversorgung der KI-Infrastruktur

Die wachsende KI-Initiative stellt auch neue Anforderungen an die Energieversorgung. In diesem Zusammenhang arbeitet Amazon mit Energieunternehmen wie Talen Energy zusammen, um die Stromversorgung seiner Rechenzentren sicherzustellen. Die Aktie des Technologieriesen reagierte verhalten auf die Neuigkeiten und bewegte sich im NASDAQ-Handel leicht um die 197-Dollar-Marke, während Analysten weiterhin ein durchschnittliches Kursziel von 230 Dollar prognostizieren.

