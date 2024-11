Die britische Mediengruppe ITV verzeichnete am 22. November 2024 einen beachtlichen Kursanstieg von 5,47 Prozent, wobei die Aktie bei 0,8058 USD schloss. Die positive Kursentwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ebenfalls ein Plus von 5,47 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 3,0 Milliarden Euro.

Fundamentaldaten im Fokus

Mit einem prognostizierten KGV von 7,24 für das Jahr 2024 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,02 weist die Aktie des TV-Unternehmens fundamentale Kennzahlen auf, die im Branchenvergleich als moderat einzustufen sind. Der Titel notiert derzeit 11,14 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 36,51 Prozent unter dem Jahreshoch.

