Der australische Fahrzeugreparatur-Spezialist AMA Group verzeichnete am 23. November 2024 einen beachtlichen Kursanstieg. Die Aktie legte im Handel um 7,71 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 0,0475 USD. Diese positive Entwicklung fügt sich in den allgemeinen Aufwärtstrend der letzten Wochen ein, in denen das Papier bereits einen Monatsgewinn von 11,76 Prozent verbuchen konnte.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 245,1 Millionen Euro und einem aktuellen KUV von 0,26 zeigt sich das Unternehmen in einer interessanten Position. Der Kurs liegt derzeit 99,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 27,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

