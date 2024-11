Die Blue Cap AG, eine Münchner Beteiligungsgesellschaft, wird am kommenden Montag (25. November 2024) auf dem German Equity Forum vertreten sein. Das Unternehmen, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 71,7 Millionen Euro aufweist, beendete den gestrigen Handelstag mit einem Kurs von 16,25 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,31 Prozent entspricht. Die Aktie verzeichnete im vergangenen Monat einen Wertverlust von 3,85 Prozent.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttet Blue Cap eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie aus. Das Unternehmen, das mehrheitliche Anteile an neun mittelständischen Firmen hält, agiert vorwiegend im B2B-Bereich mit Schwerpunkt in der DACH-Region und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in Europa und den USA.

