Die Alarm.com Holdings Aktie verzeichnete am 23. November 2024 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,53 Prozent und schloss bei 62,32 USD. Die positive Entwicklung fügt sich in einen starken Monatstrend ein, bei dem das Wertpapier des IoT-Sicherheitsspezialisten insgesamt ein Plus von 16,53 Prozent erreichte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 3,0 Milliarden EUR.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen KGV von 38,01 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 22,66 zeigt die Aktie eine klare Entwicklung. Der Kurs liegt aktuell 16,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 23,97 Prozent besteht.

