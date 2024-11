Die Solar A/s Aktie verzeichnete am 22. November einen bemerkenswerten Handelstag mit einem Kursanstieg von 5,71 Prozent auf 40,28 Euro. Dieser positive Trend kommt nach einer längeren Schwächephase, in der das Papier des dänischen Beschaffungs- und Dienstleistungsunternehmens im letzten Monat einen Wertverlust von 11,19 Prozent hinnehmen musste. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 260,7 Millionen Euro.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen eine interessante Konstellation: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,66 für 2024 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,43 weist die Aktie fundamentale Kennziffern auf, die im branchenüblichen Rahmen liegen. Der Konzern, der sich auf Elektro-, Heizungs- und Sanitärtechnik spezialisiert hat, verfügt über eine solide Basis von 6,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Solar A/s Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...