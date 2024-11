Die Aktie des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin verzeichnete am 23. November 2024 einen minimalen Rückgang von 0,06 Prozent und notierte bei 542,01 USD. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum bemerkenswerten Jahresverlauf, in dem das Papier ein Plus von 20,08 Prozent erzielen konnte. Der Rüstungskonzern, mit einer Marktkapitalisierung von 123,4 Milliarden Euro, bleibt einer der führenden Akteure in der Verteidigungsindustrie.

Dividendenstabilität im Fokus

Das Unternehmen demonstriert weiterhin seine finanzielle Stärke durch konstante Dividendenausschüttungen. Die vierteljährliche Dividende wurde auch in den vergangenen Quartalen 2024 stabil bei 3,15 USD gehalten, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Anzeige

Lockheed Martin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lockheed Martin-Analyse vom 23. November liefert die Antwort:

Die neusten Lockheed Martin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lockheed Martin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lockheed Martin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...