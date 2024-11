Die IT-Dienstleistungsaktie Adesso verzeichnete am 22. November einen spürbaren Rückgang. Der Kurs fiel um 2,82 Prozent auf 87,75 Euro, was einem Minus von 2,55 Euro zum Vortagesschlusskurs entspricht. Die Marktkapitalisierung des Dortmunder Unternehmens beläuft sich aktuell auf 574 Millionen Euro.

Bevorstehende Unternehmenstermine

In der kommenden Woche stehen für Adesso zwei wichtige Veranstaltungen an: Am 25. November präsentiert sich das Unternehmen beim German Equity Forum, gefolgt von einer Teilnahme an der Berenberg European Conference am 2. Dezember. Diese Events bieten Investoren die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen des IT-Dienstleisters zu informieren.

