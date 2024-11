Die Gevo Aktie verzeichnete am 23. November 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 14,39 Prozent auf 1,59 USD. Diese positive Entwicklung erfolgt kurz nach der Bekanntgabe personeller Veränderungen im Unternehmen. Am 12. November ernannte das Board of Directors Davaajargal Gendenjamts zur neuen Principal Accounting Officer, die die Position mit sofortiger Wirkung übernahm.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 364,0 Millionen Euro und 239,5 Millionen ausstehenden Aktien zeigt das Unternehmen trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung eine volatile Entwicklung. Im Monatsvergleich verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 33,19 Prozent, während sie im Jahresvergleich ein Plus von 37,07 Prozent aufweist.

