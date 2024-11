500% Potenzial: Warum Analysten über diesen Uran-Explorer begeistert sind!

Anzeige / Werbung

Das Rennen um saubere Atomenergie hat gerade einen Gang höher geschaltet.

Willkommen, liebe Leserinnen und Leser,

Amazons jüngste Investition von 500 Millionen Dollar in Kernkraft hat Schockwellen durch den Energiesektor gesendet.

Denn hier ist der Punkt:

Jeder Atomreaktor braucht Uran - und zwar viel davon.

Deshalb werfen kluge Investoren einen genauen Blick auf ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) die beeindruckende 43,3 Millionen Pfund Uran in ihrem Flaggschiffprojekt Angilak kontrolliert.

Dies ist keine spekulative Exploration - wir sprechen von einer historischen Ressourcenschätzung von 43,3 Millionen Pfund mit einem Gehalt von 0,69?% U3O8.

Und mit Uranpreisen, die kürzlich auf 82?$ pro Pfund gestiegen sind, ist der Wert von ATHAs (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) Ressourcen unmöglich zu ignorieren.

DAS DRECKIGE GEHEIMNIS DER KI: Warum Tech-Giganten wegen Strom in Panik geraten

Amazon ist nicht allein mit seinen nuklearen Ambitionen.

Microsoft belebt Three Mile Island wieder.

Google hat gerade die weltweit erste Unternehmensvereinbarung zum Kauf von Atomstrom aus kleinen modularen Reaktoren (SMRs) unterzeichnet.

Warum dieser plötzliche Ansturm auf Atomkraft?

Zwei Worte: Künstliche Intelligenz.

KI-Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen an Strom - bis 2030 sollen sie 8?% des globalen Stroms nutzen.

Wind und Solar können nicht die konstante, rund um die Uhr verfügbare Energie liefern, die diese Einrichtungen benötigen. Atomkraft - und damit Uran - ist die einzige praktikable Lösung für den wachsenden Energiebedarf der Technologiebranche.

Ist dies das EXPLOSIVSTE Uran-Investment, das wir je gesehen haben!?

Während Tech-Giganten Milliarden in nukleare Infrastruktur investieren, positioniert sich ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) als Schlüsselakteur in der Uran-Lieferkette.

Betrachten Sie diese Fakten:

Kontrolliert 43,3 Millionen Pfund Uran in Angilak mit einem Gehalt von 0,69 ? % U3O8

Größtes Explorationsportfolio in den zwei hochgradigsten Urandistrikten weltweit

Über 8,1 Millionen Acres erstklassiges Uran-Explorationsgebiet

Vollständig finanziertes 30-Millionen-Dollar-Explorationsprogramm für 2024

Eight Capital Analysten setzen ein Kursziel von 3,00 ? C$

Das Unternehmen sitzt nicht nur auf seinen Ressourcen. ATHA Energy hat ein aggressives Explorationsprogramm über sein umfangreiches Portfolio gestartet, einschließlich Diamantbohrungen sowohl in Angilak als auch in der vielversprechenden Gemini-Entdeckung. Jüngste Bohrungen in Angilak haben bereits mehrere neue mineralisierte Trends identifiziert und den Projektumfang erheblich erweitert.

Die Strategie von ATHA Energy geht weit über das Flaggschiffprojekt hinaus. Das Unternehmen hat strategisch das größte Uran-Explorationsportfolio in zwei der hochgradigsten Urandistrikte der Welt zusammengestellt. Dies beinhaltet:

4,8 Millionen Acres im produktiven Athabasca-Becken in Saskatchewan

2,9 Millionen Acres im aufstrebenden Thelon-Becken

10 ? % Beteiligung an Schlüsselprojekten, die von Uranriesen wie NexGen Energy und IsoEnergy betrieben werden

Amerikas Energieunabhängigkeit ist ERNSTHAFT GEFÄHRDET!

Jüngste geopolitische Entwicklungen haben die Position von ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) noch strategischer gemacht.

Mit Russland, das den Export von Kernbrennstoffen einschränkt, und Uranpreisen, die sich stark auf 82?$/lb erholen, werden nordamerikanische Uranvorräte immer entscheidender.

Die Vereinigten Staaten importieren derzeit 90?% ihres Uranbedarfs, wobei fast die Hälfte aus Russland, Kasachstan und Usbekistan stammt.

Diese Abhängigkeit schafft einen dringenden Bedarf an zuverlässigen nordamerikanischen Uranquellen - genau das, was ATHA Energy zu bieten hat.

Die jüngste Analyse von Eight Capital erfasst dieses Potenzial und setzt ein Kursziel von 3,00?C$ für ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) - was die robuste Ressourcenbasis und das außergewöhnliche Explorationsportfolio des Unternehmens widerspiegelt.

Mehrere Katalysatoren kurz davor, diese Uranaktie zu ENTZÜNDEN!

Während Tech-Giganten wie Amazon Milliarden in Kernkraft investieren, wird die Uran-Lieferkette immer kritischer.

ATHA Energy, mit seinen erheblichen bestätigten Ressourcen und dem umfangreichen Explorationspotenzial, bietet Investoren eine einzigartige Beteiligung an diesem wachsenden Markt.

Das aggressive Explorationsprogramm des Unternehmens, unterstützt durch 30 Millionen Dollar Finanzierung, bedeutet, dass Investoren nicht lange auf potenzielle Katalysatoren warten müssen.

Mit mehreren laufenden Bohrprogrammen und erwarteten regelmäßigen Neuigkeiten entwickelt sich die Geschichte von ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) rasant.

Das 3,00?C$-Kursziel von Eight Capital deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Niveaus hin.

Aber mit großen Katalysatoren am Horizont und stärkeren Uranpreisen könnte diese Gelegenheit nicht lange bestehen bleiben.

Für Investoren, die sowohl am nuklearen Wiederaufleben als auch an der Energiewende der Tech-Branche teilhaben möchten, verdient ATHA Energy (ISIN: CA0468241082; WKN: A3DP94) ernsthafte Aufmerksamkeit.

Die Kombination aus etablierten Ressourcen, Explorationserfolg und strategischer Positionierung im Uransektor schafft ein überzeugendes Investment in der heutigen Marktsituation.

Jetzt ist der Moment zu handeln! Lassen Sie sich diese einzigartige Chance nicht entgehen und werden Sie Teil der spannenden Zukunft der Energiebranche.

Footnotes:

Note 1: A Qualified Person has not done sufficient work to classify the historical estimates as current mineral resources or mineral reserves and ATHA is not treating the historical estimates as current mineral resources or mineral reserves.

Note 2 For additional information regarding ATHA's Angilakproject please refer to the Technical Report entitled "NI 43-101 Technical Report for the Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada" with an effective date of February 5, 2024 prepared by Michael B. Dufresne, M.Sc. P. Geol., P.Geo. and Philo Schoeman, M.Sc., P.Geo., Pr.Sci.Nat. , each of whom is a "qualified person" under NI 43-101, available under Latitude's SEDAR+ profile at www.sedarplus.ca.

Note 3 All mineral resources estimates presented in this Presentation are considered to be "historical estimates" as defined under NI 43-101, and have been derived from the following. In each instance, the historical estimate is reported using the categories of mineral resources and mineral reserves as defined by the CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves, and mineral reserves at that time, and these "historical estimates" are not considered by any of the Parties to be current. In each instance, the reliability of the historical estimate is considered reasonable, but a Qualified Person has not done sufficient work to classify the historical estimate as a current mineral resource, and the Parties are not treating the historical estimate as a current mineral resource. The historical information provides an indication of the exploration potential of the properties but may not be representative of expected results.

Angilak: Reported by ValOre Metals Corporation in a Technical Report entitled "Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada", prepared by APEX Geosciences, SIM Geological Inc. and BD Resource Consulting Inc., dated March 1, 2013.

As discussed in the above report, the historical estimate was prepared under the direction of Robert Sim, P.Geo, with the assistance of Dr. Bruce Davis, FAusIMM, and consists of three-dimensional block models based on geostatistical applications using commercial mine planning software. The project limits area based in the UTM coordinate system (NAD83 Zone 14) using nominal block sizes measuring 5x5x5m at Lac Cinquanteand 5x3x3m (LxWxH) at J4. Grade (assay) and geological information is derived from work conducted by Kivalliq during the 2009, 2010, 2011 and 2012 field seasons. The estimate was prepared using a cut-off of 0.2% U3O8.

A thorough review of all historical data performed by a Qualified Person, along with additional exploration work to confirm results would be required to produce a current mineral resource estimate prepared in accordance with NI 43-101.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3



Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA0468241082