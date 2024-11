Die Chevron Corporation verzeichnet am 23. November einen minimalen Kursrückgang von 0,03 Prozent auf 155,87 EUR. Trotz des leichten Rücksetzers zeigt der Energiekonzern eine bemerkenswerte Entwicklung im Jahresverlauf. Die Aktie liegt derzeit 21,10 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief und konnte in den vergangenen 30 Tagen ein Plus von 13,60 Prozent erzielen. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,0 Milliarden Euro bleibt Chevron einer der führenden Akteure im globalen Energiesektor.

Dividendenpolitik bleibt konstant

Die Dividendenpolitik des Unternehmens erweist sich als verlässlich. Für das vierte Quartal 2024 schüttet Chevron wie in den vorherigen Quartalen eine Dividende von 1,63 USD je Aktie aus. Die letzte Ausschüttung erfolgte planmäßig am 18. November 2024.

