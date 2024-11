Die Faurecia-Aktie verzeichnete am 22. November 2024 eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,68 Prozent auf 7.795 EUR. Diese Bewegung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem das Unternehmen auf Monatssicht einen Rückgang von 8,79 Prozent verbuchen musste. Der französische Automobilzulieferer, der mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro zu den bedeutenden Branchenakteuren zählt, hatte im laufenden Jahr bereits eine Dividende von 0,50 EUR je Aktie ausgeschüttet.

Aktuelle Handelssituation

Der aktuelle Kurs von 7,936 EUR (23. November 2024) zeigt sich stabil im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Aktie notiert derzeit 6,49 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

