Die schweizerische Großbank UBS hat ihre positive Einschätzung für den Halbleiterhersteller STMicroelectronics am 22. November 2024 erneuert. Die aktuelle Entwicklung des Aktienkurses spiegelt die gegenwärtigen Marktbedingungen wider, wobei der Kurs bei 23,53 Euro liegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 21,0 Milliarden Euro.

Dividendenzahlung steht bevor

Für Anleger steht am 16. Dezember 2024 der nächste wichtige Termin an, an dem die Quartalsdividende fällig wird. Die Aktie verzeichnete im letzten Monat einen Rückgang von 5,75 Prozent, während der Kurs aktuell 3,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief notiert.

