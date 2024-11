Die Aktie des nordamerikanischen Abfallentsorgers Waste Management verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 23. November 2024 auf 215,45 EUR, was einem Plus von 0,01 Prozent entspricht. Besonders erwähnenswert ist die positive Monatsentwicklung mit einem Zuwachs von 8,57 Prozent, während die Jahresperformance mit einem Plus von 36,58 Prozent noch deutlicher ausfällt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 86,5 Milliarden EUR zählt Waste Management zu den Schwergewichten der Branche. Das Unternehmen setzt seine konstante Dividendenpolitik fort und zahlte im laufenden Jahr quartalsweise 0,75 USD je Aktie aus. Der nächste wichtige Termin steht am 6. Dezember 2024 mit dem "Détachement de" bevor.

