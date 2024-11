Die Kion Group verzeichnete am 23. November 2024 eine stabile Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Intralogistik-Spezialisten notierte um 12:58 Uhr bei 32,56 EUR und zeigte sich damit gegenüber dem Vortag unverändert. Im breiteren Marktkontext steht das Frankfurter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4,3 Milliarden Euro weiterhin solide da.

Wichtige Termine in Sicht

In der kommenden Woche stehen für die Kion Group zwei bedeutende Veranstaltungen an: Am 26. November 2024 präsentiert sich das Unternehmen sowohl auf der Kepler Cheuvreux One Stop Shop Amsterdam Conference als auch beim German Equity Forum. Anfang Dezember folgt die Teilnahme an der Berenberg European Conference.

