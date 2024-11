Die australische Bergbaugesellschaft Sayona Mining verzeichnete am 23. November einen Kursrückgang von 2,89 Prozent auf 0,0235 USD. Der Lithiumproduzent, der hauptsächlich in der kanadischen Provinz Québec tätig ist, zeigt damit eine weitere Schwächephase kurz vor der anstehenden Jahreshauptversammlung am 28. November 2024. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 227,5 Millionen Euro und 10,3 Milliarden ausstehenden Aktien kämpft das Unternehmen weiterhin mit herausfordernden Marktbedingungen.

Finanzielle Entwicklung

Die aktuellen Finanzkennzahlen spiegeln die angespannte Situation wider. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,83 für das laufende Jahr 2024, während das Unternehmen einen negativen Cash-Flow von 64,6 Millionen USD ausweist. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -0,01 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -3,74 führt.

Anzeige