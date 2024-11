Die französische McPhy Energy S.A. verzeichnet aktuell eine herausfordernde Marktphase an der Börse. Der Aktienkurs des Wasserstofftechnologie-Spezialisten liegt per 23. November 2024 bei 1,147 EUR, was einem signifikanten Rückgang von 32,13 Prozent innerhalb des letzten Monats entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 38,7 Millionen Euro bei 29,3 Millionen ausstehenden Aktien.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,79. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt -1,76 EUR, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit -0,90 prognostiziert wird.

