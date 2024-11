Die Iridium Communications Aktie zeigt im November 2024 eine erfreuliche Entwicklung an den Börsen. Der Satellitenkommunikationsanbieter verzeichnete einen bemerkenswerten monatlichen Anstieg von 4,88 Prozent, wobei der aktuelle Kurs bei 28,27 Euro liegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 3,2 Milliarden Euro, während die jüngste Quartalsdividende auf 0,14 USD festgelegt wurde.

Bevorstehender Unternehmensauftritt

Ein wichtiger Termin steht für Iridium Communications bevor: Am 9. Dezember 2024 wird das Unternehmen an der Raymond James TMT and Consumer Conference teilnehmen, wo es seine aktuellen Entwicklungen und Strategien präsentieren wird.

