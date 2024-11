Die Kainos Group plc, ein Anbieter digitaler Technologiedienstleistungen, verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des in Belfast ansässigen Unternehmens stieg am 22. November auf 9,975 EUR, was einem Tagesplus von 1,01 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Monatsentwicklung: In den letzten 30 Tagen konnte die Aktie einen Zuwachs von 10,64 Prozent verbuchen. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden EUR positioniert sich das Unternehmen fest im Technologiesektor.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich solide. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für das laufende Jahr 2024 liegt bei 3,17, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,18 ausgewiesen wird. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 0,58 EUR, was bei der aktuellen Anzahl von 125,8 Millionen Aktien auf eine stabile operative Geschäftsentwicklung hindeutet.

