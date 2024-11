Der britische Baukonzern Galliford Try Holdings verzeichnete am 22. November eine beachtliche Kursentwicklung. Die Aktie kletterte um 2,68 Prozent auf 4,59 EUR, was die positive Tendenz der letzten Monate fortsetzt. Mit einer Marktkapitalisierung von 458,2 Millionen EUR und 99,8 Millionen ausgegebenen Aktien zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position.

Hauptversammlung steht bevor

Die nächste wichtige Veranstaltung für Aktionäre steht unmittelbar bevor: Am 28. November 2024 findet die Jahreshauptversammlung statt, bei der die Geschäftsentwicklung des britischen Infrastruktur- und Bauunternehmens im Detail besprochen wird.

