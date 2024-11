Die Aktie des US-Kohleproduzenten Consol Energy verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung in diesem Monat. Der Aktienkurs stieg im letzten Monat um 23,87 Prozent und liegt derzeit bei 126,48 EUR. Die jüngste Kursentwicklung zeigt dabei eine leichte Korrektur von -0,39 Prozent zum Vortag. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 3,7 Milliarden EUR.

Aktuelle Dividendenpolitik

Das Unternehmen hält an seiner kontinuierlichen Dividendenstrategie fest. Die letzte vierteljährliche Dividendenzahlung erfolgte am 15. November 2024 mit 0,25 USD je Aktie, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

